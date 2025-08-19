Kerem an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde uzun bir süredir yer alan Kerem Aktürkoğlu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için daha önce 22,5+2,5 milyon euro bonus olmak üzere 25 milyon euroluk teklif yapan Sarı-Lacivertliler, Kerem'in transfer olsa dahi statü gereği Benfica'ya karşı oynamayacak olmasından dolayı bu teklifini geri çekip 18 milyon euroluk yeni bir öneri sunmuştu. Portekiz ekibi ise bu teklifi reddetmiş ve görüşmelere ara verilmişti. Dün ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer için devreye girdiği ve Benfica Başkanı Rui Costa ile masaya oturduğu öğrenildi.



ESKİ TEKLİFE GERİ DÖNÜLDÜ

Başkan Koç'un yapılan görüşmelerde 18 milyon euroluk teklifi daha önce anlaştıkları rakam olan 22,5+2,5 milyon euro bonus şeklinde revize ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi. Bugün Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelecek olan Portekiz ekibiyle bir yemek yenileceği ve bu yemekte yapılacak son görüşmenin ardından transferin noktalanacağı da gelen haberler arasında.



4 YILLIK İMZA ATACAK

Fenerbahçe ile yıllık 4,5 milyon euro civarında bir ücrete el sıkışan 26 yaşındaki kanat futbolcusunun Sarı-Lacivertli takımla 4 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra transfer için Benfica'ya baskı yaptığı ve oyuncunun tavrının transferde etkili olduğu öğrenildi.



Milli futbolcu Benfica formasıyla çıktığı 55 maçta 16 gol, 13 asiste imza attı.