Fener kanatları bu hafta indirmeyi düşünüyor

Göztepe maçında alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe hızlı aksiyon alarak transferde düğmeye basacak. Sarı-Lacivertliler'in, iki önemli bombayı bu hafta içinde patlatacağı belirtildi... Hedef Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Salzburg'un genç yeteneği Dorgeles Nene... Fenerbahçe yönetimi, bu hafta iki oyuncu için yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor. Nene hakkında Sarı-Lacivertliler için olumsuz bir detay var. 22 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu, Salzburg ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma giydiği için UEFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı play-off maçlarında görev alamayacak. Genç oyuncu, Club Brugge ve SK Brann karşılaşmalarında Salzburg adına sahada boy göstermişti

Mourinho'nun Kerem'i takımda görmek istediğini Başkan Koç duyurdu.



Nene'nin genç yaşına rağmen oynadığı oyunla Fener'e güç katacağı belirtildi.