SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener kanatları bu hafta indirmeyi düşünüyor

Fenerbahçe yönetimi transferde gaza basıyor... Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene için tekliflerin bu hafta yenileneceği öğrenilirken, transferlerin daha hızlı tamamlanması bekleniyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025
Fener kanatları bu hafta indirmeyi düşünüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Göztepe maçında alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe hızlı aksiyon alarak transferde düğmeye basacak. Sarı-Lacivertliler'in, iki önemli bombayı bu hafta içinde patlatacağı belirtildi... Hedef Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Salzburg'un genç yeteneği Dorgeles Nene... Fenerbahçe yönetimi, bu hafta iki oyuncu için yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor. Nene hakkında Sarı-Lacivertliler için olumsuz bir detay var. 22 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu, Salzburg ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma giydiği için UEFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı play-off maçlarında görev alamayacak. Genç oyuncu, Club Brugge ve SK Brann karşılaşmalarında Salzburg adına sahada boy göstermişti

Mourinho'nun Kerem'i takımda görmek istediğini Başkan Koç duyurdu.

Nene'nin genç yaşına rağmen oynadığı oyunla Fener'e güç katacağı belirtildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay’a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
Alaska Zirvesi’nde ne konuşuldu? ABD’den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara’dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Türk Telekom
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç’tan babası İnan Kıraç’la yeni paylaşım! Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik
Kim Milyoner Olmak İster?de nefes kesen anlar: Risk aldı, 4x100 karışık bayrak yarışı sorusunda doğru cevabı verdi mi?
Çalışana psikolojik test için rıza şartı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur’a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara’da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır’ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor’da hedef 2’de 2! Fatih Tekke 11’ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP’deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel’i belgelerle patlattı: Kuşadası’nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni’nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
Messi’nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmecilerimizin kullanımına açılacak
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı... Selahattin Yılmaz’a taşere ettiler
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
Fenerbahçe’de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden