Son dakika: Venezuela'da art arda patlama

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta art arda patlamalar meydana geldi.

AHaber CANLI YAYIN

CARACAS'TAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

ABD ile tırmanan gerilimler arasında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu ve duman bulutları yükseliyor.

Reuters görgü tanıklarına göre Cumartesi sabahının erken saatlerinde Caracas'ta yüksek sesler duyulduğunu bildirdi.

Şehrin güney bölgesinde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

BİR GÜN ÖNCE SALDIRI MESAJI

Venezuelalılar Cuma günü, Kolombiya sınırına yakın dar bir kıyı şeridinin ABD askeri saldırısının hedefi olabileceğine dair artan haberlerle uyandılar. Yerel basın ve ABD basını cuma günü Venezuela'ya saldırı düzenlenebileceğini yazmıştı.

EN AZ YEDİ PATLAMA VE ALÇAK UÇUŞ

Associated Press haber ajansı, Caracas'ta en az yedi patlama olduğunu ve alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğunu bildirdi.