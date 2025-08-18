Beşiktaş Eyüp engelini Rafa’nın son saniyede attığı golle aştı!

Süper Lig'in 2. haftasında ilk maçına çıkan Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 yendi. 17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalmasıyla Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Abraham hata yapmadı: 1-0. 27'de Rafa Silva'nın ceza alanının sağ dış çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti. 29'da Eyüpspor Thiam ile skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı: 1-1. 43'te Thiam'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üst direkten auta gitti. İlk yarı bu skorla bitti. 71'de Orkun'un pası ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutu auta gitti. 88'de Taylan'ın ortasında kafayı vuran Abraham kaleci Felipe'yi geçemedi. 90+6'da Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva şık bir dönüşün ardından topu çatala yolladı: 2-1. Portekizli yıldız attığı golle ıslıklanmaya başlanan takım arkadaşları ve hocasını da kurtardı



MARİO ZORU BAŞARDI

Beşiktaş'ınPortekizli futbolcusu Joao Mario mücadelenin 77. dakikasında mutlak bir fırsatı harcadı. Ön alanda yapılan pres sonrası topu kapan deneyimli futbolcu Eyüpspor kalecisi Felipe'nin de kalesini boşalttığı pozisyonda vurmayı değil de topu sürmeyi tercih edince savunma yerini aldı. Deneyimli futbolcunun şutu da savunmaya çarpıp kornere gitti. Mario'nun ilk etapta kale boşken şut çekmemesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Tecrübeli futbolcu maçın son anlarında da net bir pozisyondan yararlanamadı.



Ligde taraftarı önünde ilk maçına çıkan Beşiktaş 3 puanı son bölümde kaptı.



ÖNCE ÜZDÜ SONRA GÜLDÜRDÜ

Karşılaşmada net pozisyonları harcayıp taraftarını üzen Rafa, son anlarda attığı golle taraftarını sevince boğdu.



Beşiktaş çektiği 9 isabetli şutla ligde ilk 2 haftada en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.