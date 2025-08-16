Trabzonspor Josh Brownhill transferinde hız kazandı

Orta saha transferini bir türlü bitiremeyen Trabzonspor'da çalışmalar hız kazandı. Orta sahaya 1 yıldızın en kısa zamanda takıma kazandırılması hedefleniyor. Gündemde tanıdık bir isim var: Josh Brownhill... Kış döneminde de ciddi şekilde istenen 29 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde. Burnley ile kontratı sona eren İngiliz futbolcu, henüz bir takımla anlaşmadı.

ABD'den talipleri olan ve İngiltere'de bazı ekiplerle adı anılan Brownhill karar vermiş değil. Bordo-Mavili yönetimin yakın zamanda harekete geçeceği ve yıldız futbolcu için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu geçen sezon Championship'te çıktığı 42 maçta 18 gol, 6 asistlik skor katkısı göstermişti.