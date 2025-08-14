Donnarumma City’e gidiyor! Ederson’un rotası İstanbul

Şampiyonlar Ligi'ne kadroların verilme süresine 3 haftadan az bir süre kala Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Transfer döneminde 10'un üzerinde kaleciyle görüşen ancak henüz bir sonuç alamayan sarı-kırmızılılarda Ederson ismi yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



FRANSA'DAN MÜJDE GELDİ

Brezilyalı eldivenle yaklaşık 3 hafta önce prensip anlaşmasına varan ancak Manchester City'nin tutumu nedeniyle hedefe ulaşamayan yönetime önceki gece Fransa'dan müjdeli haber geldi. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Donnarumma'nın Manchester City ile anlaşma noktasına gelmesi, Ederson'un İstanbul'a gelişinin önünü açmış oldu. Bu gelişme sonrası yönetimin tam yetki verdiği bir menajeri Manchester City'li yetkililerle yüz yüze görüşme yapmak için İngiltere'ye gittiği öğrenildi.



HEDEF TEK HANEDE BİTİRMEK!

Donnarumma'nın imza atması durumunda Ederson'un gidişine onay verecek olan İngilizler'in son yapılan görüşmede 15 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Yönetimi ise bu transferi 10 milyon Euronun altında bir rakama bitirmeyi hedefliyor. Aslan'ın son noktayı koymayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.

KALEDE DOMİNO ETKİSİ

Avrupa futbolunda kaleci transferinde tam bir domino etkisi yaşanıyor. PSG'nin Lille formasını giyen Lucas Chevalier'i kadrosuna katmasının ardından Donnarumma da Manchester City ile büyük oranda anlaştı. Bu gelişme sonrası Ederson'un Galatasaray'a gelme ihtimali arttı. Lille de Chevalier'in yerine Berke Özer ile el sıkıştı.