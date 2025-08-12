Fenerbahçe Portekizli hocanın gözdesi olan 28 yaşındaki için hamleyi yaptı! Arsenal ile resmi görüşmeler başladı

Şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe de 5. transfer de yolda... Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Oleksandr Zinchenko'yu bitirme konusunda ciddi mesafe kat etti.



BONUSLAR EKLENECEK

Alınan bilgilere göre yönetim, 15 milyon euro isteyen Arsenal'e 10 milyon euroluk resmi teklifini iletti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü ve teklife eklenecek bonus maddeleri ile beraber büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Zinchenko'nun menajeriyle de temasa geçtiği ve yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in 1-2 gün içinde bu transferi resmen bitirmesi bekleniyor. Kariyerinin son bölümünü sol bek pozisyonunda geçiren Oleksandr Zinchenko futbola merkez orta saha ve kanat oyuncusu olarak başlamıştı. Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu 6-8 numara pozisyonunda değerlendirmek istediği öğrenildi. Geçen sezon Premier Lig'de 15 maça çıkan Ukraynalı yıldız 522 dakika sahada kalırken takımına 1 asistlik katkı yaptı.

SAKATLIK GEÇMİŞİ KORKUTUYOR

Oleksandr Zinchenko ile ilgili taraftarları en çok endişelendiren nokta sakatlık konusu. Ukraynalı yıldız son 3 sezonda yaşadığı 5 ayrı sakatlık nedeniyle 200 günün üzerinde süre futbol oynayamadı.