Mourinho oyundan memnun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularının çok iyi performans gösterdiğini söyledi. Portekizli hoca, "Özellikle 2. yarıdaki hatalar dışında takımın performansından mutluyum. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Oyunu çok iyi domine ettik. İkinci maçta da aynı oyuncularla oynayacağız. Buna Talisca da eklenecek. Talisca rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir. Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür ama hakem harika bir maç yönetti. Savaşı kaybetmedik Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ama turu geçeceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.