PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özgür Özel'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sayın Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
AK Parti'den Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sayın Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel Brüksel'de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirmiş. Sn Özgür Özel yurtdışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir. Sn Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurtdışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir. Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel'deki toplantıya katılan partilere "AB'nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye'de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?" diyerek hem gayrı meşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa'daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrı meşrudur. Özgür Özel'in CHP'nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır..." ifadelerini kullandı..

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
Borsa İstanbul
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Düşürülen İHA hangi ülkeden geldi? MSB açıkladı: "Zaafiyet söz konusu değil"
Türk Telekom
Müge Anlı’da kan donduran iddialar: “Babam Emine’yi gözlerimin önünde öldürdü”
GAİN soruşturması genişletiliyor! Ünlü sunucu Okan Karacan ve 3 kişi adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan ve Trump diplomasisi krizi çözdü! CAATSA kalkıyor 6 F-35 geliyor
Şişli'deki kazada kimlikler belli oldu... "İnanılmaz bir hızla çarptı" | "Köpek" detayı
DR
Emekliye yeni maaş rehberi: Kök zam ve katsayı hesabı nasıl yapılacak? A’dan Z’ye formüller
Güllü'nün kızı Tuğyan'ı ele veren keşif fotoğrafı ortaya çıktı
Kocaeli'de parfüm fabrikasında 7 canın gittiği yangında iddianame hazır! Şoke eden kaçış planı: "Canlarını sıkmasınlar suçu babaları üstelenecek"
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerine katılanlar kariyerlerinde hızla yükseldi
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin