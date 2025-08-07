Fırtına’dan gençlik hamlesi

Trabzonspor kadrosuna kattığı Pina, Felipe Agusto ve Kazeem Olaigbe ile adeta "gençlik aşısı" yaptı. Sağ bek Pina, hızı, ofansif katkısı ve hırsı ile dikkat çekerken, Brezilyalı forvet Agusto ise temposu, agresifliği, enerjisi ve bitiriciliği ön plana çıkıyor. Son olarak transferi için sona gelinen Olaigbe ise Avrupa futbol çevrelerinde uzun süredir, "patlama yapması beklenen" bir yetenek olarak anılıyor. Kadrosunda Nwakaeme (36) ve Savic (35), Edin Vişça (35) gibi deneyimli oyuncular barındıran Trabzonspor, yaptığı bu gençlik hamlesiyle yaş ortalamasını da düşürdü.