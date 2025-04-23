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Atv'de futbol şöleni: Konya’yı farklı yenen Cimbom kupada finale çıktı!

Çok üstün bir futbol sergileyen Aslan 25’te Osimhen ile 1-0’ı yakaladı. 42’de Torreira, 47’de ise Sallai sahne aldı... 53’te Pedrinho, Konya’yı umutlandırsa da Sallai ve Yusuf perdeyi kapattı. Cimbom şimdi Trabzonspor-Göztepe maçının skorunu beklemeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Atv’de futbol şöleni: Konya’yı farklı yenen Cimbom kupada finale çıktı!

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Cimbom önüne geleni yıkıyor... Ligde şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray dün de Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek adını finale yazdırdı. Cimbom, ATV'den canlı yayınlanan maçın 25. dakikasında öne geçti.

OSIMHEN ÇOK GÜZEL VURDU
Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen'in şık kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 41. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Rolland Sallai'nin sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu Torrreira ağlara gönderdi: 0-2. 47. dakikada sarı kırmızılar farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda skor 3-0 oldu. SALLAI HEMEN YANIT VERDİ
53. dakikada Pedrinho kale sahası önünde topu ağlara gönderdi: 1-3. 54. dakikada iki rakibini mükemmel geçen Sallai düzgün bir vuruşla farkı yeniden 3'e çıkardı: 1-4. 90+1. dakikada Frankowski'nin yerden ortasıyla buluşan Mertens'in bıraktığı topta Yusuf Demir perdeyi kapattı: 1-5. Galatasaray böylece adını finale yazdırdı.

HER YERDE VICTOR OSIMHEN
Konya ağlarını da havalandıran Nijeryalı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 30. golünü attı. Kariyer rekoruna 2 gol kaldı
GALATASARAY deplasmanda Konyaspor engelini beklediğinden çok daha kolay şekilde aşarken, Victor Osimhen gollerine devam etti. Müthiş bir form grafiği yakalayan Nijeryalı yıldız dün de rakip ağları sarsarak bu sezon tüm kulvarlarda 30 gole ulaştı. Eğer Osimhen, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kalan bölümde 2 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak. 2022-23 sezonunda Napoli'yle şampiyonluk yaşarken 31 gole imza atan yıldız futbolcu kariyerinin en yüksek rakamına ulaşmıştı.

CUESTA'NIN HASRETİ BİTTİ!
G.SARAY'da Cuesta, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. 2 Mart tarihinden beri forma şansı bulamayan Kolombiyalı kupadaki Konya maçına 59. dakikada girdi. 26 yaşındaki stoper uzun zaman sonra süre aldı.
ÇOK üstün bir futbol sergileyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu. Sarı- Kırmızılılar, Trabzonspor- Göztepe maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

ABDÜLKERİM'İ KIZDIRDILAR
MAÇ öncesinde zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Bu durum üzerine eski Konyasporlu futbolcu, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı ve gerilim yaşandı.


MAÇ ÖNCESİ HAKEM ŞOKU
DÜNKÜ maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi. Rahatsızlanan hakem Taşkınsoy'a doktorlar müdahalede bulundu. Hakem Taşkınsoy daha sonra iyi olduğunu belirterek maçı yönetmek istediğini söyledi. Doktorlardan Taşkınsoy'a onay çıkmadı. MHK Taşkınsoy'un iyi durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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