Güneş enerjisinde dev hamle: YEKA GES-2025 sözleşmeleri imzalandı!

Fotoğraf (AA)

102 MİLYON EURO KATKI BEDELİ

Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 megavat kapasiteli 8 adet bağlantı kapasitesi, yapılan yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Söz konusu yarışmaların neticesinde de toplamda yaklaşık 102 milyon euroluk katkı bedeli sağlandı. Katkı bedeli şirketler tarafından peşin olarak ödenirken, tutar Türkiye'nin enerji altyapısının geliştirilmesi için kullanılacak.



400 MİLYON DOLAR YATIRIM



Şirketler kazandıkları kapasiteyi sahaya yansıtmak için ise 400 milyon dolarlık yatırım yapacak. 500 bin hanenin elektrik ihtiyacı daha bu yatırımlar sayesinde güneşten karşılanmış olacak. Yapılacak projeler kapsamında yaklaşık 800 bin tonluk karbon emisyonu azaltımı söz konusu olacağı gibi yaklaşık 2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek.