Güneş enerjisinde dev hamle: YEKA GES-2025 sözleşmeleri imzalandı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği YEKA GES-2025 yarışmalarını kazanan 38 şirketle sözleşmeler imzalandı. Şirketler, 650 megavatlık güneş enerjisi yatırımı için 102 milyon euro katkı payını peşin öderken, sahada 400 milyon dolarlık yatırım yapacak. Proje sayesinde Türkiye, 22,3 milyar TL ekonomik kazanç elde edecek ve yaklaşık 2 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek.
Türkiye'nin güneşi için kıyasıya yarışan 38 şirket arasından ihaleleri kazananlarla sözleşmeler imzalandı. Şirketler yarışmalar sonucunda ortaya çıkan 102 milyon euroluk (5.1 milyar TL) katkı payını Enerji Bakanlığı'na peşin 2 milyar dolar olarak ödedi. Ayrıca şirketler projelerin sahaya yansıması için 400 milyon dolar (17.2 milyar TL) yatırım yapacak. Böylece Türkiye 650 megavatlık güneş enerjisinden 22.3 milyar TL kazanacak. 2 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025'te gerçekleştirilen 650 megavatlık Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) GES- 2025 yarışmalarının sözleşmeleri Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın katılımıyla yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından Bakanlıkta imzalandı. 38 şirketten toplamda 77 başvurunun yapıldığı yarışmaları kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek.
Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.25 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte, firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başlamış oldu. İmza töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Bakanlık olarak YEKA'ları her yıl en az 2 bin megavat olarak planlamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" dedi. Demircan, YEKA GES-2025 kapsamında ilk yüzer GES kapasitesinin de yatırımcıyla buluştuğunu anımsattı. Demircan, YEKA'ların enerji sektörü için önemli bir iş potansiyeli olduğunu aktardı.
102 MİLYON EURO KATKI BEDELİ
Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 megavat kapasiteli 8 adet bağlantı kapasitesi, yapılan yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Söz konusu yarışmaların neticesinde de toplamda yaklaşık 102 milyon euroluk katkı bedeli sağlandı. Katkı bedeli şirketler tarafından peşin olarak ödenirken, tutar Türkiye'nin enerji altyapısının geliştirilmesi için kullanılacak.
400 MİLYON DOLAR YATIRIM
Şirketler kazandıkları kapasiteyi sahaya yansıtmak için ise 400 milyon dolarlık yatırım yapacak. 500 bin hanenin elektrik ihtiyacı daha bu yatırımlar sayesinde güneşten karşılanmış olacak. Yapılacak projeler kapsamında yaklaşık 800 bin tonluk karbon emisyonu azaltımı söz konusu olacağı gibi yaklaşık 2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek.