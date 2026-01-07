Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokain getirecek"
Habertürk'te Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulan narko-sapkınlık ağında yeni ifadeler ortaya çıktı. uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren kadın spiker, 2018–2019 döneminde Kilyos’taki bir festival ve ev buluşmalarında yaşananları anlattı. Eski GYY Mehmet Akif Ersoy ile eski yönetici Veyis Ateş’i işaret ederek uyuşturucunun evde kullanıldığını, Ersoy'un “Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek” dediğini açıkladı.
Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve bazı şüphelilerin tutuklandığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren bir kadın spiker, Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş'le ilgili de çarpıcı bilgiler verdi. Akif'le 2017'de sosyal medyadan tanıştığını ve Akif'in o dönem alkol ve sigara dahi kullanmadığını aktardı.
BİRLİKTE SAHİLDE PARTİLEDİLER
Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un başrol olduğu uyuşturucu ve fuhuş ağına ilişkin ifade veren kadın spiker, 2018'in temmuz ayında Kilyos'ta Suma Beach isimli plajda Big Burn festivaline katıldıklarını, kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy'un sarkıntılık yaptığını söyledi. Tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'le ilgili de kritik bilgiler verdi.
'UYUŞTURUCUYU VEYİS GETİRDİ'
İşte o ifade: "4 Mayıs 2019'da ise D. isimli kız ve ben Akif'in evindeydik. Anahtarı bende vardı. Akif eve geldi akşam ve 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç (kokain) getirecek' dedi. Ateş geldi. Kendisi ile orada tanıştım. Çok geçmeden cebinden uyuşturucu madde çıkardı. 4'ümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk defa uyuşturucu kullanışımızdı".
Haber: Atakan Irmak