Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokain getirecek"

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve bazı şüphelilerin tutuklandığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren bir kadın spiker, Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş'le ilgili de çarpıcı bilgiler verdi. Akif'le 2017'de sosyal medyadan tanıştığını ve Akif'in o dönem alkol ve sigara dahi kullanmadığını aktardı.

BİRLİKTE SAHİLDE PARTİLEDİLER

Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un başrol olduğu uyuşturucu ve fuhuş ağına ilişkin ifade veren kadın spiker, 2018'in temmuz ayında Kilyos'ta Suma Beach isimli plajda Big Burn festivaline katıldıklarını, kız arkadaşına Mehmet Akif Ersoy'un sarkıntılık yaptığını söyledi. Tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'le ilgili de kritik bilgiler verdi.