Beşiktaş sınıfta kaldı! Süper Lig’de en az şut çektiği maçı Göztepe deplasmanında oynadı

Beşiktaş Göztepe deplasmanında kötü günündeydi. Siyah- Beyazlılar, İzmir'de hücumda adeta sınıfta kaldı. Siyah-Beyazlılar bu sezon Süper Lig'de en az şut çektiği maçı Göztepe deplasmanında oynadı. Kara Kartal maçı 7 şutlu tamamladı. Siyah-Beyazlılar 7 şutta 2 isabet sağladı. 0.67 gol beklentisi ile mücadele eden Beşiktaş, 21 kez rakip ceza sahası içende topla buluştu. Yüzde 56 topla oynama yüzdesi yakalayan Kara Kartal, 90 dakika boyunca 3 korner kullandı. Beşiktaş, Göztepe karşısında da kötü performansını sürdürdü.

RASHICA'DAN 6. ASİST

Kartal'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, Rafa Silva'nın attığı golde asisti yapan futbolcuydu. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 6. asistini yapmış oldu. 24 Süper Lig maçında forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun, 2 de golü bulunuyor.