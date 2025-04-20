Beşiktaş deplasmanda Göztepe’ye mağlup oldu! Rakibi karşısında son 4 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş Göztepe'den çok çekti! Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kartal rakibini bu sezon 3 maçta da mağlup edemedi. Siyah-Beyazlılar, 10. dakikada öne geçti. Rashica'nın pasında Portekizli yılız futbolcu Rafa Silva tekte sağ ayağıyla ayak içi şutunu çıkararak kaleci Lis'i avladı: 1-0. 13'te Göztepe'nin yıldızı Tijanic yaklaşık 30 metreden vurdu. Top, direkten geri döndü...

14'te Göztepe etkili geldi. Ogün'ün yaptığı ortaya yükselen Emersonn'un kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. İzmir temsilcisi Göztepe ikinci yarıya hızlı başladı. 46. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahasının hemen dışından yaptığı muhteşem vuruş ağlarla buluştu: 1-1...

Beşiktaş, 62'de İngiliz yıldızı Chamberlain ile gole yaklaştı. İngiliz yıldızın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi. 66'da Göztepeli Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunu Mert köşeden güçlükle çıkardı. Kale önünde topu önünde bulan İsmail Köybaşı mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. 90+5'te Romulo'nun kale dibinden yaptığı vuruşta beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok gole izin vermedi. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de son 6 maçta 5. kez puan kaybı yaşadı.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ KORUYAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Kayserispor ile oynadığı maçta kalesinde gol görmemişti. Siyah-Beyazlılar o maçtan sonra Gaziantep, Konyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında gollere engel olamadı.