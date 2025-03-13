Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: İnşa ve tamir sürecindeyiz

Trabzonspor dün yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleşti. ilk 20 dakikası taraftara açık olan idmanda Bordo-Mavili taraftarlar, Tekke ve oyunculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.



İdman öncesi konuşan Tekke, "İlk hafta, heyecanımız var. Süreç kolay gözükmüyor, bir hoca gitmiş bir hoca gelmiş. Bir şeyleri inşa edeceğiz ve tamir edeceğiz. İnişli çıkışları anlar olacak, sabredeceğiz ve istediklerimizi en azından bir kısmını sezon sonuna kadar çözebilirsek ondan sonrası çok daha iyi olacak" dedi.



Tekke, "Tüm sorumluluk bende. Tercih hataları olacak ama günün sonunda camiamız bir şeyler yapmaya çalıştığımız görecek" dedi Trabzonspor Teknik direktörü Fatih Tekke ve takım kaptanı Uğurcan Çakır taraftarların çağrısını kırmadı ve idman öncesi üçlü çektirdi.

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