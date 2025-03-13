Başarılı genç hoca Arda Turan’a teklif yağıyor!

Sezon başında Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor'la çok başarılı bir performans sergileyen Arda Turan herkesin dikkatini çekiyor. İstanbul ekibini ligin en tehlikeli ve en iyi futbol oynayan takımlarından birisi haline getiren genç hocaya Avrupa kulüplerinin büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.



Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'in ciddi şekilde ilgilendiği Arda Turan'a La Liga'dan iki kulübün daha teklif hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında. Şu anda sadece Eyüpspor'a odaklanan Turan'ın teklifleri sezon bitiminde değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

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