Toplantıda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin dezenflasyon programına etkileri, petrol fiyatları ve faiz politikası gibi başlıklar ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında iş dünyası ve finans çevreleriyle bir araya geldi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Karahan, para politikası, enflasyon görünümü ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahan'dan yatırımcılara uyarı: "Kısa sürede yüksek kazanç" vaatlerine dikkat

TURKUVAZ MEDYA'DA EKONOMİ GÜNDEMİ

Kamu ile özel sektörü bir araya getiren ve Türkiye ekonomisinin sorunları ile fırsatlarının ele alındığı Para Sohbetleri programının 14'üncüsü, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe iş dünyası temsilcileri ve finans çevrelerinden yoğun katılım sağlandı.

Programın açılışında konuşan Doğaner, Para Sohbetleri'nin zaman içinde önemli bir marka haline geldiğini belirterek, bu platformda Türkiye'nin ekonomik geleceğine ilişkin başlıkların ele alındığını ifade etti.

TCMB Başkanı Karahan ise farklı kesimlerle iletişim kurmaya önem verdiklerini vurgulayarak,"Ekonomi basınımızın önemli platformunda olmaktan mutluluk duyuyorum"dedi.