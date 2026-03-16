Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında iş dünyası ve finans çevreleriyle bir araya geldi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Karahan, para politikası, enflasyon görünümü ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TURKUVAZ MEDYA'DA EKONOMİ GÜNDEMİ
Kamu ile özel sektörü bir araya getiren ve Türkiye ekonomisinin sorunları ile fırsatlarının ele alındığı Para Sohbetleri programının 14'üncüsü, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe iş dünyası temsilcileri ve finans çevrelerinden yoğun katılım sağlandı.
Programın açılışında konuşan Doğaner, Para Sohbetleri'nin zaman içinde önemli bir marka haline geldiğini belirterek, bu platformda Türkiye'nin ekonomik geleceğine ilişkin başlıkların ele alındığını ifade etti.
TCMB Başkanı Karahan ise farklı kesimlerle iletişim kurmaya önem verdiklerini vurgulayarak,"Ekonomi basınımızın önemli platformunda olmaktan mutluluk duyuyorum"dedi.
ORTA DOĞU GERİLİMİ VE PARA POLİTİKASI DEĞERLENDİRİLDİ
Programda Orta Doğu'da yükselen jeopolitik gerilimin Türkiye'nin dezenflasyon programına olası etkileri, petrol fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon görünümü ve faiz politikası gibi başlıklar ele alındı. Karahan, sunumunun ardından katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.
"KISA SÜREDE YÜKSEK KAZANÇ" UYARISI
Karahan, yatırımcılara yönelik önemli uyarılarda da bulundu. Küresel Para Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede finansal okuryazarlığın önemine dikkat çeken Karahan, finansal sistemdeki dijitalleşmenin kolaylıklar sağlamakla birlikte yeni riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.
Yatırımcılara seslenen Karahan,"Çok kısa sürede yüksek kazanç vadeden önerilere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü finansal nitelikte aldatma amaçlı yöntemler de dijital ortamda hızla yayılabiliyor. Bu nedenle finansal okuryazarlık artık bilgiye ulaşma becerisi, riskleri tanıma yeteneği ve doğru karar verme alışkanlığı da gerektiriyor" ifadelerini kullandı.