Şüpheli Cihantimur hakkında Süleyman Keçici ve Hasan Topal'a yönelik "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede oluşu ve şikayetçi olunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

İddianamede Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı cezasından indirim yapılarak ve 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, şüpheli hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eylem Tok.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çocuk Bürosu tarafından 2024'te Oğuz Murat Aci'nin ölümü, mağdurlar İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan, Süleyman Keçici ve Hasan Topal'ın yaralanmasıyla neticelenen trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın adli ve bilirkişi raporları ile olaya ilişkin müşteki ve tanık beyanlarının alınmasının ardından tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, trafik kazasını gerçekleştiren araç sürücüsü olduğu tespit edilen ve suç tarihinde 17 yaşında olan suça sürüklenen çocuğun "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talebiyle İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı kaydedildi.

Öte yandan şubat ayında ise Aci'nin ölümüne ilişkin, şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1'er yıldan 10'ar yıla kadar, Berna Öcalgiray'ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.