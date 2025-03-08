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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hayalim kadın hakem

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 8 Mart için düzenlenen etkinlikte, ”Kadınlarımızın bizden hep önde olması lazım. Bunu MHK Başkanımıza da söyledim; dönemimiz içinde bir kardeşimizin derbi maçı yönetmesi en büyük hayalim” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hayalim kadın hakem

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Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,"Kadınlarımızın bizden hep önde olması lazım. Bunu MHK Başkanımıza da söyledim; dönemimiz içinde bir kardeşimizin derbi maçı yönetmesi en büyük hayalim. Biz federasyon olarak MHK Başkanımızla elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı,"Bir arkadaşımız anlattı, sahada tepkiyle karşılaştığını söyledi. Bizim kadınımız Osmanlı kadınıdır, dimdik durur. Sahada kuralları uygulayan sizsiniz, sahanın hakimi sizsiniz. Siz karar veriyorsunuz o maçın oynanmasına veya bitmesine. O iradeyi ortaya koyarsanız, elbette ki inşallah en kısa zamanda bir kadın hakemimiz, Süper Lig'de derbi maçı yönetir ve Türk milleti de seyreder" diye konuştu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da "610 kadın hakemimiz var. Erkeklere oranla 11'e 1. Bu sayıyı artırmamız gerekiyor" dedi.

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