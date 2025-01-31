Galatasaray’da sağ bek bölgesi için son aday Killian Sildillia!

Galatasaray'da sağ bek bölgesi için arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Gündeme gelen son ismin ise Killian Sildillia'nın olduğu öne sürülüyor. Fransız sağ bekin transferi için Cimbom'un opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan futbolcunun Bundesliga takımıyla 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Sildillia genelde Freiburg takımında stoper olarak görev alıyor. Bu sezon 9 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Öte yandan Sarı- Kırmızılı takımda sağ bek için ilk adayın Peters olduğu ifade edilmişti.

TCHATCHOU ÖNERİSİ

Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da oynayan sağ bek Jackson Tchatchou'nun menajerler vasıtasıyla Cimbom'a önerildiği söyleniyor.