Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri maça damga vurdu!

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maça Faslı golcü En Nesyri damga vurdu. 46 ve 53'te attığı gollerle Sarı-Lacivertliler'in 10 dakika içinde yaptığı nefis geri dönüşün mimarlarından olan tecrübeli golcü performansıyla taraftarlardan da tam not aldı. Yıldız oyuncu son 6 lig maçında 10 gol, 1 asistle 11 gole katkı sağlarken 7 kezle de bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu olmayı başardı.

2025'İN EN GOLCÜ OYUNCUSU

27 yaşındaki futbolcu başarılı performansıyla bir başka istatistikte daha zirvede yer almayı başardı. Faslı golcü 5 gol, 1 asistle 2025 yılında Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan oyuncu oldu.

Son 6 lig maçında 9 gol bulan Faslı forvet son çıktığı 11 maçta ise 10 gol 2 asistle 12 gole katkı sağladı. Yıldız futbolcu ayrıca Sarı-Lacivertli takımın ligde attığı 11 kafa golünün 7'sini de kaydetmeyi başardı. Nesyri bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ZUFİC 5. KEZ KART GÖRDÜ

Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, Göztepe maçında itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertli hoca 4'ü sarı, 1'i kırmızı olmak üzere bu sezon 5. kartını görmüş oldu. Zufic böylece ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu.



OĞUZ: GALİBİYETİN KEYFİNİ YAŞIYORUZ

Kanarya'nın 24 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın, Göztepe maçının ardından galibiyetin keyfini yaşadıklarını söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik ama içeriye girdikten sonra takım olarak kenetlendik ve söz verdik" diye konuştu.



EN-NESYRİ 2. GOLDE 2.32 METRE YÜKSELDİ

Göztepe karşısında 2 gol atan En-Nesyri kazanılan 3 puanda baş aktörlerden biri oldu. Fenerbahçeli oyuncunun karşılaşmanın 53'üncü dakikasında attığı gol ise tek kelimeyle alkışlanacak cinstendi. En-Nesyri attığı 2. golde 2.32 metre yüksekliğe kadar erişti.



İSTANBUL'DA 18. GALİBİYET

Fenerbahçe dünkü maçla birlikte Göztepe ile İstanbul'da 28. kez karşılaştı. Sarı-Lacivertiler Göztepe'yi İstanbul'da 18. kez yenmeyi başardı. Göztepe'nin ise İstanbul'da 3 galibiyeti bulunuyor.



DIEGO CARLOS SİFTAH YAPTI

Kanarya'nın yeni transferi Diego Carlos, Göztepe maçında maça yedekler arasında başladı. Yıldız oyuncu karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna dahil oldu. Yeni transfer maçtan önce yaptığı açıklamada "Yeni takımım Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" ifadesini kullandı.