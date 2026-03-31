A Milli Futbol Takımımızın Kosova deplasmanında aldığı kritik galibiyetle 2026 Dünya Kupası biletini cebine koyması, tüm Türkiye'de olduğu gibi devletin zirvesinde de büyük sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına canlı bağlantı gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zaferin mimarlarıyla telefonda görüştü.
MONTELLA VE FUTBOLCULARA ÖZEL TEBRİK
Başkan Erdoğan, görüşme sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı da ayrıca kutladı.
İtalyan teknik adamın yönetiminde gelen bu başarının önemine değinen Başkan Erdoğan, Ay-Yıldızlıların sergilediği üstün performansı takdirle karşıladığını ifade etti.
Tarihi zafer sonrası Başkan Erdoğan ile görüşen Ay-Yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, hazırlık sürecinden itibaren kendilerine sağlanan imkanlar ve verilen destekten ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti. 24 yıl sonra gelen bu büyük başarının ardından Milliler, Dünya Kupası finallerinde de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme sözü verdi.
SOSYAL MEDYADAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
ALINLARINDAN ÖPÜYORUM
Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
"Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."