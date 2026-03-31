Başkan Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu: 24 yıl sonra gelen zaferi kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra finallere gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı maçın hemen ardından telefonla arayarak tebrik etti. Priştine'deki müsabakanın ardından gerçekleşen görüşmede; Bakan Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella ile konuşan Başkan Erdoğan, tüm takımı bu tarihi başarıdan dolayı kutladı.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Priştine'de aldığı galibiyetin ardından takımı telefonla arayarak tebrik etti.
  • Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile görüşerek 24 yıllık hasretin sona ermesinin Türk sporu için milat olduğunu vurguladı.
  • Başkan Erdoğan, Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı ayrıca kutlayarak başarıyı büyük bir gurur vesilesi olarak nitelendirdi.
  • A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Dünya Kupası finallerinde de başarı sözü verdi.

A Milli Futbol Takımımızın Kosova deplasmanında aldığı kritik galibiyetle 2026 Dünya Kupası biletini cebine koyması, tüm Türkiye'de olduğu gibi devletin zirvesinde de büyük sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına canlı bağlantı gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zaferin mimarlarıyla telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik telefonu

Başkan Erdoğan A Milli Takımı arayarak tebrik etti. (Haberin fotoğrafları sosyal medyaya aittir.)

MONTELLA VE FUTBOLCULARA ÖZEL TEBRİK

Başkan Erdoğan, görüşme sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı da ayrıca kutladı.

İtalyan teknik adamın yönetiminde gelen bu başarının önemine değinen Başkan Erdoğan, Ay-Yıldızlıların sergilediği üstün performansı takdirle karşıladığını ifade etti.

Tarihi zafer sonrası Başkan Erdoğan ile görüşen Ay-Yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, hazırlık sürecinden itibaren kendilerine sağlanan imkanlar ve verilen destekten ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti. 24 yıl sonra gelen bu büyük başarının ardından Milliler, Dünya Kupası finallerinde de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme sözü verdi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ʺBaşarılar Bizim Çocuklarʺ

ALINLARINDAN ÖPÜYORUM

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

