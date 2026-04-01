Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının 75 liradan 86-87 lira bandına yükseldiğini açıkladı.

Yeni fiyatlandırma 1 Nisan itibarıyla Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce ve Eskişehir'de yürürlüğe girdi.

Ekmek fiyatlarında son güncelleme 2025 yılının ağustos ayında yapılmış ve 8 ay boyunca değişiklik olmamıştı.

Fiyat artışında asgari ücret artışı, un fiyatlarındaki yüzde 45'lik yükseliş ve işletme giderlerindeki yüzde 30'luk artış etkili oldu.

200 gram ekmek 17,5 liradan, 230 gram ekmek ise 20 liradan satılacak.

Ekmekte yeni fiyat tarifesi birçok ilde uygulanmaya başladı. (Haberde yer alan fotoğraflar AA'ya aittir) 8 AY SONRA İLK ARTIŞ Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Balcı, son fiyat güncellemesinin 2025 yılının ağustos ayında yapıldığını hatırlattı. O tarihten bu yana Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üzerine çıkmadığını vurgulayan Balcı, yaklaşık 8 ay boyunca fiyatlarda değişiklik yapılmadığını ifade etti. Yeni düzenlemenin 1 Nisan itibarıyla birçok ilde yürürlüğe girdiğini belirten Balcı, artışın zorunlu hale geldiğini dile getirdi.