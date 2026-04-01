200 gram ekmeğin fiyatı 17,5 lira oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmek fiyatının 17,5 lira olacağını bildirdi. Balcı, "200 gram ekmek fiyatını 17,5 lira olarak güncellemek zorunda kaldık." dedi.

  • Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının 75 liradan 86-87 lira bandına yükseldiğini açıkladı.
  • Yeni fiyatlandırma 1 Nisan itibarıyla Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce ve Eskişehir'de yürürlüğe girdi.
  • Ekmek fiyatlarında son güncelleme 2025 yılının ağustos ayında yapılmış ve 8 ay boyunca değişiklik olmamıştı.
  • Fiyat artışında asgari ücret artışı, un fiyatlarındaki yüzde 45'lik yükseliş ve işletme giderlerindeki yüzde 30'luk artış etkili oldu.
  • 200 gram ekmek 17,5 liradan, 230 gram ekmek ise 20 liradan satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında birçok ilde bugünden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre kilogram fiyatı 75 lira olan ekmek, 86-87 lira bandına yükselirken, 200 gram ekmek 17,5 liradan, 230 gram ekmek ise 20 liradan satılacak.

Ekmekte yeni fiyat tarifesi birçok ilde uygulanmaya başladı. (Haberde yer alan fotoğraflar AA'ya aittir)

8 AY SONRA İLK ARTIŞ

Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Balcı, son fiyat güncellemesinin 2025 yılının ağustos ayında yapıldığını hatırlattı. O tarihten bu yana Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üzerine çıkmadığını vurgulayan Balcı, yaklaşık 8 ay boyunca fiyatlarda değişiklik yapılmadığını ifade etti.

Yeni düzenlemenin 1 Nisan itibarıyla birçok ilde yürürlüğe girdiğini belirten Balcı, artışın zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

200 gram ekmek 17,5 liradan satışa sunuldu.

MALİYET ARTIŞLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Fiyat güncellemesinin arkasında yatan nedenlere değinen Balcı, özellikle son dönemde artan maliyet kalemlerine dikkat çekti. Asgari ücretteki artış, un fiyatlarında yaklaşık yüzde 45'lik yükseliş ve işletme giderlerinde yüzde 30 seviyesine ulaşan artışın bu kararda etkili olduğunu söyledi.

Bu veriler ışığında yapılan yüzde 16'lık artışın "makul bir düzeyde" olduğunu ifade eden Balcı, fırıncı esnafının maliyet baskısı altında kaldığını belirtti.

230 gram ekmek için belirlenen yeni fiyat 20 lira oldu.

15 AYLIK ARTIŞ ENFLASYONLA PARALEL

Balcı, ekmek fiyatlarının uzun vadeli değişimine de değinerek, Ocak 2025'te kilogram fiyatının 62,5 lira olduğunu hatırlattı. Buna göre 15 aylık süreçte ekmekteki toplam artışın yüzde 39 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ TARİFE BAŞLADI

Yeni fiyat uygulamasının ilk etapta Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce ve Eskişehir'de yürürlüğe girdiği bildirildi. Bu illerde 200 gram ekmek 17,5 liradan, 230 gram ekmek ise 20 liradan satılacak.

