Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında birçok ilde bugünden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre kilogram fiyatı 75 lira olan ekmek, 86-87 lira bandına yükselirken, 200 gram ekmek 17,5 liradan, 230 gram ekmek ise 20 liradan satılacak.
8 AY SONRA İLK ARTIŞ
Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Balcı, son fiyat güncellemesinin 2025 yılının ağustos ayında yapıldığını hatırlattı. O tarihten bu yana Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üzerine çıkmadığını vurgulayan Balcı, yaklaşık 8 ay boyunca fiyatlarda değişiklik yapılmadığını ifade etti.
Yeni düzenlemenin 1 Nisan itibarıyla birçok ilde yürürlüğe girdiğini belirten Balcı, artışın zorunlu hale geldiğini dile getirdi.
MALİYET ARTIŞLARI BELİRLEYİCİ OLDU
Fiyat güncellemesinin arkasında yatan nedenlere değinen Balcı, özellikle son dönemde artan maliyet kalemlerine dikkat çekti. Asgari ücretteki artış, un fiyatlarında yaklaşık yüzde 45'lik yükseliş ve işletme giderlerinde yüzde 30 seviyesine ulaşan artışın bu kararda etkili olduğunu söyledi.
Bu veriler ışığında yapılan yüzde 16'lık artışın "makul bir düzeyde" olduğunu ifade eden Balcı, fırıncı esnafının maliyet baskısı altında kaldığını belirtti.
15 AYLIK ARTIŞ ENFLASYONLA PARALEL
Balcı, ekmek fiyatlarının uzun vadeli değişimine de değinerek, Ocak 2025'te kilogram fiyatının 62,5 lira olduğunu hatırlattı. Buna göre 15 aylık süreçte ekmekteki toplam artışın yüzde 39 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.
BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ TARİFE BAŞLADI
Yeni fiyat uygulamasının ilk etapta Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Sakarya, Düzce ve Eskişehir'de yürürlüğe girdiği bildirildi. Bu illerde 200 gram ekmek 17,5 liradan, 230 gram ekmek ise 20 liradan satılacak.