Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın 20. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.
SULTAN ORHAN'DAN ŞAHİNŞAH'IN OBASINA BASKIN!
Şahinşah'ın hain planlar yaptığı sırada Sultan Orhan, onun obadaki hükümranlığını sona erdirmek için harekete geçer ve obaya baskın düzenler. Oba yeniden Sultan Orhan'ın hâkimiyetine girecek midir?
ŞAHİNŞAH VE DEMİRHAN'DAN BÜYÜK TUZAK!
Sultan Orhan'ın hamlesi karşısında öfkeye kapılan Şahinşah, Demirhan'la birlikte büyük bir tuzak kurar. Sultan Orhan bu ölümcül plandan nasıl kurtulacaktır? Düşmanlarını nasıl bir çıkmaza sürükleyecektir?
YİĞİT ALEVLERİN İÇİNDE!
İntikam hırsıyla hareket eden Yiğit, kendini alevlerin ortasında bulur. Oğullarının cansız bedenleriyle yüzleşen Şahinşah ve Didar, büyük bir yemin eder. Didar, Bursa Sarayı'nı kana bulamak için ne yapacaktır?
EVRENOS VE FATMA İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ!
Zorlu bir imtihanın ardından Evrenos ve Fatma yeniden bir araya gelir. Evrenos, Fatma'yla evlenmek istediğini söyler. Malhun Hatun bu isteğe nasıl karşılık verecektir? Fatma, Orhan'la arasındaki kırgınlığı aşarak bu evliliğe onay alabilecek midir?
SULTAN ORHAN'DAN KRİTİK İTTİFAK KARARI!
Art arda gelen tehditlerin farkında olan Sultan Orhan, düşmanlarına karşı güçlü bir ittifak kurmak zorunda olduğunu anlar. Bu doğrultuda İmparator'la sarsılmaz bir bağ kurmak için Asporça ile evlenme kararı alır.
NİLÜFER BU KARARI NASIL KARŞILAYACAK?
Sultan Orhan'ın aldığı evlilik kararı sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Nilüfer Hatun bu gelişmeye nasıl tepki verecektir? Bu evlilik, Bursa'da ve Osmanlı Devleti'nde nasıl bir dönemin kapısını aralayacaktır?
Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!
Boğaziçili Zülal 300 bin TL’lik soruyu açtırdı: Milyoner'de zorlu coğrafya testi
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 44 yıllık evlilik