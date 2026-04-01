ABD basını biraz korktu! "Daha zor oldu"

A Milli Takım, Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 2002’den bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle gelen zafer, uluslararası basında geniş yer buldu.

A Milli Takım, play-off finalinde Kosova'yı tek golle geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırdı. Kritik mücadelede alınan galibiyetle Türkiye, 2002'den sonra ilk kez turnuvaya katılma hakkı elde etti. Karşılaşmanın tek golü Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, milliler zorlu geçen maçın ardından adını finallere yazdırdı.

DIŞ BASIN MANŞETLERİ

Uluslararası medya, Türkiye'nin dönüşünü farklı başlıklarla duyurdu. Al Jazeera, Türkiye'nin 24 yıllık bekleyişini sona erdirdiğini vurgularken, BBC Sport Kerem Aktürkoğlu'nun belirleyici golüne dikkat çekti. Almanya'dan BILD ise uzun aranın ardından gelen bileti öne çıkardı. İngiltere merkezli Daily Star da millilerin bekleyişi noktaladığını yazdı.

GRUP DENGELERİ DEĞİŞTİ

Turnuvaya katılım yalnızca Türkiye için değil, rakipler açısından da yeni bir tablo oluşturdu. The Athletic, Türkiye'nin D Grubu'na dahil olmasıyla birlikte ABD'nin tur şansının zorlaştığını belirtti. ESPN ve MLS Soccer ise ABD'nin son rakibinin Türkiye olduğunu öne çıkardı.

AVRUPA BASININDAN VURGULAR

İspanyol basını da galibiyeti öne çıkaran değerlendirmeler yaptı. AS, Arda Güler'li kadronun Priştine'de aldığı galibiyetle turnuva biletini aldığını yazdı. MARCA ise karşılaşmanın son bölümünde yaşanan zorluklara rağmen gelen başarının altını çizdi. FOX Soccer Türkiye'nin uzun aranın ardından Dünya Kupası'na dönüşünü öne çıkardı.

Spor yazarları Türkiye'nin tarihi başarısını yazdı!
Spor yazarları Türkiye'nin tarihi başarısını yazdı!

 Alkışlar Kenan Yıldız'a!
Alkışlar Kenan Yıldız'a!

