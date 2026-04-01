ZEKİ UZUNDURUKAN - KOŞUN HABER VERİN TARİHE!
24 yıllık özlemi bitirmek için çıktığımız bir maçtı. Maça aşırı movite olmaktan gereksiz yere telaş yaptık. Gol gelmedikçe strese girdik. Kosova evinde oynamanın avantajı ile daha rahattı. Hatta ilk yarıda daha çok pozisyona giren taraf da Kosova idi. Uğurcan Çakır yine muazzam kurtarışları ile ön plana çıktı. Kosova'nın ilk yarıda direkten dönen topunda yüreğimiz ağzımıza geldi. Önce Uğurcan sonra direk!
Asllani ile savunmamızın arkasına çok sarktılar. İlk 45'te ön plana çıkan iki oyuncumuz vardı. Uğurcan Çakır ve adeta bir golü önleyen Abdülkerim Bardakcı. Kenan Yıldız ile sol kanattan etkili olmaya çalıştık. İlk yarıda Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu çok top ezdi, etkili olamadı. Hakan Çalhanoğlu neredeyse stoper gibi oynadı. Hakan bu kadar geride kalınca onun liderliğinden de oyun kurucu özelliğinden de faydalanamıyoruz. İlk yarıda Orkun Kökçü'nün muhteşem bir vuruşu vardı. Top bizi sevseydi bu vuruş gol olurdu. Az farkla auta gitti top.
Kosova çok diri bir takım olduğunu yine gösterdi. Çok adamla hücum yaptılar. Hızlı top çevirdiler. Bizim baskımız karşısında da hemen topun arkasına geçip, savunmada çoğalmasını bildiler. İlk yarıda Kosova kalecisi Muric'in kurtarışı yoktu ama bizim kalecimiz Uğurcan, müthiş performansı ile Milli Takımımız'ı ayakta tutan isimdi. Zaten bizim ilk 45'te rakip kaleyi bulan şutumuz bile yoktu. İkinciyarıya daha baskılı başladık ve Kerem Aktürkoğlu ile aradığımız golü bulduk. Attığımız bu golde Orkun Kökçü'nün payı çok büyüktü.
Geriye düşen Kosova, bütün riskleri alarak üzerimize geldi. Biz de önde olmanın avantajı ile üzerimizdeki stresten ve telaştan kurtulduk. Daha iyi oynamaya başladık. Kosova'nın hızını ve baskısını çok iyi kırdık. Zaman zaman da oyunu soğuttuk. İkinci yarıda Kenan'ın muhteşem bir şutu vardı, kaleci Muric çok iyi çıkardı. Böyle eleme maçlarında iyi oyundan daha önemlisi akıllı oyundur. Romanya ve Kosova maçlarını bir satranç maçı gibi oynayarak zafere ulaştık.
Koşun haber verin tarihe! Türkiyem Dünya Kupası'nda! 24 yıllık hasretimiz sonunda bitti. Başardık. Dünya Kupası'na adımızı yazdırdık. Bizim Çocuklar ile ne kadar gurur duysak azdır! Ellerinize, ayaklarınıza, emeğinize, yüreğinize sağlık Altın Çocuklar! Dün gece Fadıl Vokrri Stadı'nda bir tarih yazdık! Bir destana imza attık. Teşekkürler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yol arkadaşları. Teşekkürler Vincenzo Montella! Teşekkürler Bizim Çocuklar!
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ - DÜNYA VARMIŞ
En son 2002'de katıldığımız Dünya Kupası'na yeniden gidiyoruz. Bu tarihi başarıyı yakalayan Bizim Çocuklar'ın çoğu, 2002'yi hatırlamıyor bile! 24 yıllık bir özlemden bahsediyoruz. Biz de küçüktük... Brezilya maçını izlemek için okulu asmıştık. Şimdi Amerika'da yeni bir tarih yazmanın zamanı!
Rahat bir galibiyet beklediğimiz Kosova karşısında tutuk kaldık ama kaliteli ayaklarımızla galibiyeti almasını bildik. Ve elbette eldivenimizle... Uğurcan yaptığı harika kurtarışlarla bir ülkenin kaderini değiştirdi. Kosovalı kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz ancak onlar için üzülemeyecek kadar çok beklemiştik bu zaferi.
Katıldığı her turnuvaya renk katan millilerimizin Amerika, Paraguay ve Avustralya'nın yer aldığı gruptan lider çıkacağına inancımız tam! 2002'de sonuna kadar gitmiş ve 3. dönmüştük, şimdi umuyoruz ki yine sonuna kadar gidip 19 Temmuz'da final oynayacağız!
MUSTAFA ÇULCU - OLIVER İYİ YÖNETTİ
Dünya Kupası'na gidecek takımın belirleneceği son maça kontrollü başladık. Biz oyun kurmak, Kosova ise oyunu bozma görüntüsü ile girdi, oyuna. Arda içeriye kat edip , Zeki tek kalınca Kosova sürekli sağ kanadımızdan geldi. Savunma merkezimizde oluşan boşlukları, çift santrafor ile değerlendirmeye çalıştı. Pozisyon da buldular Asllani'nin şutunda Uğurcan müthiş dokundu, devamı direkten döndü.
Maçın kırılma anı bu olsa gerek! Uğurcan yerinde müdahaleleri ile müthiş oynadı. Kanatlardan Zeki ve özellikle Kenan ile etkili olduk. 35'ten sonra Arda sola geldi, Kenan ile iyi ikili kombinasyonlar yaptılar.
Çok parıltılı olmasa da dirençli bir takım olan Kosova'nın en büyük gol silahı Vedat Muriqi'yi Abdülkerim hava toplarında durdurdu. İkinci yarıya çok iyi başladık ve golü bulduk. Oyun kontrolü bizdeydi. Kosova golden sonra çaresiz risk aldı, açıldı istediğimiz oldu. İsmail maçından başından itibaren savunmayı beşledi ve usanmadan Arda ve Zeki'nin arkasını topladı. Oynanan futbol iyiymiş kötüymüş hiiiiçççç önemli değil. Önemli olan 24 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na gitmek. Helal olsun Bizim Çocuklara hepsini alınlarından öpüyorum. Bir tarih yazdılar. Şimdi hemen Amerika'da yeni bir tarih yazmak için hazırlıklar başlamalı.
İngiltere'nin son yıllarda yetiştirdiği rol model Michael Oliver, FIFA ve UEFA'nın çok güven duyduğu tecrübeli bir hakem. Maçın başında özellikle ev sahibi takımın hakemi yoklama faullerinde tavizsiz tavrını ortaya koydu. Temaslı oyuna izin verdi. Son derece sakin kendinden emin gözükse de bizim alıştığımız o tempolu ve üst performans Oliver'i göremedik. Ama o da haklı. Çünkü bu maç bir final bu maç bir taktik savaşı... Hakem "sonucu ben değil oyuncular belirlemeli" diyerek risk almadı, oyunu bozmadı, üstüne çıkmadı, gerilimli anlarda kontrollü ve psikolojik davrandı. Hataları oldu ama ustalığını ortaya koydu iyi bir yönetim gösterdi.
GÜRCAN BİLGİÇ-HAZIRLANIN
Nasıl oldu bilmiyorum ama pozisyona bile girmediğimiz maçı kazandık. Sadece galip değiliz, Dünya Kupası'nın da parçasıyız. Adım adım geldik son maça kadar, elimizi uzatsak tutacağımız noktaya geldik ve işi bitirdik. Kolay değildi elbette. Karşımızda kendi ülkelerini onurlandırmak için her şeylerini veren bir takım vardı. Biz ise yıldızlarımıza sırtımızı dayamış, pasaporta damgayı vuracak o golün peşine düşmüştük.
Gol de bize yakışan şekilde oldu. Kenan ortası sekerek geldi, Orkun'un vuruşu sekerek köşeye yöneldi, Kerem değdi, top ağlara değdi. Ofsayt tartışılırken temiz çıktı Kerem. Dokunda-dokunmadı bilememem ama o sevinirken, biz de sarıldık çevremize. Bu maçı teknik-taktik tartışan olursa, sesi kapatın. Sahadaki 22 oyuncu da büyük baskı altındaydı ve kendini aynada görse tanıyamazdı. Her zaman rahatlıkla yaptıklarını, ayakları birbirine dolaşırken seyrettirdiler bizlere. Genç takım olmanın ekstra faturası bu. Kendilerinde değildi çocuklar.
24 yıl sonra Dünya Kupası'nı bizim maçlarımızı da hesap ederek izleyeceğiz. Sabaha karşı saatlerde televizyonun karşısına da geçeceğiz. Daha önce yaşamadıklarımız var önümüzde. Ve daha önemlisi bize daha önce yaşamadıklarımızı yaşatacak çocuklar var elimizde. Çocukların da, heyecanın da, yeni hedeflerin de peşindeyiz. Her an, her şey olabilir; hazırlanın.
ONUR ÖZKAN - BU FİLMİN DEVAMI ABD'DE
Son 20 yılda çok önemli takımlara karşı, çok önemli galibiyetler aldık. Avrupa Şampiyonaları'na katıldık.
Yarı finale kaldık, çeyrek finaller oynadık. Ancak hep bir şeyler eksikti. İşte dün Priştine'de o eksik parçayı tamamladık. Bizim Çocuklar, dünya futbolunun en büyük organizasyonuna bileti kaptı.
Alnının akıyla, bileğinin gücüyle, yeteneğiyle, enerjisiyle, mücadelesiyle… Hepsine helal olsun… Gecenin zor olacağını biliyorduk.
Kosova adına tarihi, unutulmayacak bir sınavdı. Tüm ülke 5 gündür bu maçla yatıp kalkıyordu. Müthiş bir direnç gösterecekleri, bize ciddi sıkıntılar çıkaracakları belliydi. Öyle de oldu. Hatta ilk yarının bazı bölümlerinde, tahminlerin bile ötesinde zorlandık. Bazen üretemedik, iyi savunamadık, iyi organize olamadık ama hiç geri adım atmadık. Enerjimiz, inancımız hep üst seviyedeydi.
İkinci yarıda, tam zamanında Kenan'ın müthiş yeteneği, Orkun ve Kerem'in akıllı koşularıyla golü bulduk. Ardından ne mi yaptık? Tek kelimeyle savaştık.
Böyle bir atmosferde, telafisi olmayan bir gecede ihtiyacımız olanı yaptık. VE 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KALDIK.
İlk teşekkür Montella'ya… Çok ağır eleştirildi, bazen linç edildi.
Hep sustu, sadece işini yaptı. Hep ilklere imza attı. Dün de 24 yıllık hasreti noktaladı. Grazie Sinyor… Kalede Uğurcan'dan, en uçta Kerem'e, kulübede oturan İrfan'dan, hiç oynamayan Mustafa'ya… Yeni Bizim Çocuklar'a kucak dolusu teşekkürler. Hepinizin alnından öpüyorum. Ancak daha işimiz bitmedi…
FİLMİN DEVAMI YAZIN ABD'DE!..
İLKER YAĞCIOĞLU - BİZİM ÇOCUKLAR TARİH YAZDI
Büyük 24 yıllık bir özlem… Nesillerin büyüyüp hayal kırıklıklarıyla tanıştığı, umut edip yeniden başa sardığı uzun bir bekleyiş… Ve sonunda, bu hikayeyi değiştiren bir takım çıktı sahneye.
Bizim Çocuklar, sadece bir turnuvaya katılım hakkı kazanmadı; aynı zamanda bir ülkenin yeniden inanmasını sağladı. 2026 Dünya Kupası yolculuğu kolay değildi. Zaman zaman tökezledik, eleştirildik, sorgulandık.
Özellikle İspanya karşısında Konya'da oynanan o maç, bu yolculuğun en sert virajlarından biri oldu. Ama önemli olan, o virajdan nasıl çıktığınızdır. Bu takım, o maçtan sonra dağılan değil, daha da kenetlenen bir karakter ortaya koydu. Sahada mücadele eden her oyuncu, formasının ağırlığını hissetti. Bu yüzden tek tek isim saymaya belki gerek yok; ama bazı anlar vardır ki tarihe kazınır. Dünkü Kosova maçında Uğurcan Çakır'ın yaptığı o kritik kurtarış… İşte tam da o an, bir maçın değil, bir kaderin kırılma noktasıydı.
Hücumda ise her top ayağına geldiğinde bir ülkeyi ayağa kaldıran bir isim vardı: Kenan Yıldız. Bu başarının mimarlarından biri de hiç kuşkusuz teknik direktör Vincenzo Montella oldu. "Kendimi Türk gibi hissediyorum" sözleri belki başta bazıları için bir cümleden ibaretti. Elbette bu hikayede ayrı bir parantez açılması gereken bir isim daha var: Hakan Çalhanoğlu.
Bu başarı sadece bir başlangıç. Ve şimdi… Dünya Kupası'nda biz de varız.
