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Fenerbahçe'de stoper harekatı: Yeni hedef Machida

Sağ stopere Lucas Silva Melo’yu (Tuta) getirecek Fener’de yeni plan belli oldu. Union SG’de oynayan Japon Koki Machida, sol stopere takviye olarak düşünülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Fenerbahçe’de stoper harekatı: Yeni hedef Machida

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    Fenerbahçe'de stoper harekatı hız kesmeden devam ediyor. Bundesliga ekibi Frankfurt'la Lucas Silva Melo için anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef belli oldu. Union SG'in Japon stoperi Koki Machida için Sarı-Lacivertliler'in harekete geçeceği belirtiliyor. 1.90'lık futbolcu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkıyor. Sol ayaklı stoperin, topu oyuna sokma becerisinin olduğu da biliniyor. 27 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi var. Machida, 2023 yazında Japonya takımı Kashima Antlers'den 1 milyon Euro bonservisle Union SG'e transfer olmuştu. Güncel değeri 10 milyon Euro olan Japonya oyuncu bugüne kadar 16 kez milli formayı giydi. Öte yandan başka bir iddia da İngiltere'den geldi. Adana basını; Fenerbahçe'nin Newcastle United'ın stoperi Lloyd Kelly için resmi teklif yaptığını yazdı. 26 yaşındaki defans sol bekte de oynayabiliyor...

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