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Fenerbahçe kupada sahne alıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Maçta 4 eksik oyuncusuyla mücadele edecek sarı-lacivertliler, karşılaşmaya Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek'ten yoksun çıkacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Fenerbahçe kupada sahne alıyor

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    Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında bugün 20.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek forma giymeyecek.

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Kupada bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idman- la noktaladı. Jose Mou- rinho yönetimindeki antren- man ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

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