Fenerbahçe kupada sahne alıyor

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında bugün 20.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek forma giymeyecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kupada bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idman- la noktaladı. Jose Mou- rinho yönetimindeki antren- man ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.