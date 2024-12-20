Fenerbahçe’de şok eden Maximin iddiası

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinde ilginç bir detay olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla maçların %75'inde forma giyerse zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Sarı-Lacivertliler, bu durumda yıldız futbolcunun 15 milyon Euro bonservis bedelini Al-Ahli'ye ödeyecek. Tecrübeli kanat, bu sezon Kanarya'nın oynadığı 25 maçta 21 (%84) kez forma giyme başarısı gösterdi. Bu durum da sözleşmedeki maddenin gerçekleşme olasılığını günden güne yükseltiyor. Sezon başında Fenerbahçe, Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Açıklamada Saint- Maximin'in maaşının Al-Ahli tarafından karşılanacağı belirtilip "Kiralama kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir" denilmişti. Tecrübeli kanat şu ana kadar Sarı-Lacivertli forma altında 21 maçta; 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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