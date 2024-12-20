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Fenerbahçe'de şok eden Maximin iddiası

Maximin’in bu yıl maçların %75’inde oynaması durumunda F.Bahçe’nin 15 milyon Euro’ya oyuncuyu satın almak zorunda kalacağı öne sürülüyor. Fransız yıldız şu ana kadar 25 maçın 21’inde (%84) forma giydi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Fenerbahçe’de şok eden Maximin iddiası

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    Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinde ilginç bir detay olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla maçların %75'inde forma giyerse zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Sarı-Lacivertliler, bu durumda yıldız futbolcunun 15 milyon Euro bonservis bedelini Al-Ahli'ye ödeyecek. Tecrübeli kanat, bu sezon Kanarya'nın oynadığı 25 maçta 21 (%84) kez forma giyme başarısı gösterdi. Bu durum da sözleşmedeki maddenin gerçekleşme olasılığını günden güne yükseltiyor. Sezon başında Fenerbahçe, Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Açıklamada Saint- Maximin'in maaşının Al-Ahli tarafından karşılanacağı belirtilip "Kiralama kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir" denilmişti. Tecrübeli kanat şu ana kadar Sarı-Lacivertli forma altında 21 maçta; 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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