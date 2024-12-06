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Emekli olmayacağım! Edin Dzeko emeklilik açıklaması

Edin Dzeko, “Emekli olmayacağım. Şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Bunu antrenmanlarda ve sahada hissediyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Emekli olmayacağım! Edin Dzeko emeklilik açıklaması

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Dzeko, Ekol TV'ye özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Emekli olmayacağım. Şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Bunu antrenmanlarda ve sahada hissediyorum. Beni isteyen kulübe verebilecek çok şeyim var. Yaş sadece bir sayıdır. Ben genç oyuncularla rekabete girebildiğimi düşünüyorum" dedi. Dzeko, "Fenerbahçe gibi bir takımın ligde 10 sene şampiyon olamaması normal değil. Geçen sene 99 puan aldık ama ligi kazanamadık. Belki de tarihte ilk kez böyle bir şey olmuştur. Bazen hata yapabilirsiniz. 'Neden Galatasaray ama Fenerbahçe değil?' demiştim. Ben o çocukla şakalaşmaya çalışmıştım. Hata yaptığınız zaman kabul etöeniz gerekiyor" diye konuştu.

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