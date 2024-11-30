Galatasaray, Avrupa Ligi’nde birçok istatistikte zirvede yer alıyor!

Avrupa Ligi'nde son olarak AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, 11 puanla iddiasını sürdürüyor. Hollanda deplasmanında 19 şut çeken ve ikinci yarıdaki futboluyla galibiyeti kaçıran Sarı- Kırmızılılar birçok istatistikte zirvede yer alıyor. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde en çok şut çeken (112), en çok isabetli şut çeken (40), en çok orta yapan (135) takım konumunda.

En çok gol atan (13) 2 takımdan biri olan Cimbom, ayrıca Roma'dan sonra Avrupa Ligi'nin en çok topla oynayan 2. takımı (59.2). Sarı-Kırmızılılar, en çok asist yapan (10) ve en çok korner atan (34) ikinci takım. Ayrıca en çok pas yapan takım sıralamasında 2375 ile 3. sırada yer alıyor. Bireysel istatistiklerde de Galatasaray'ın farkı ortaya çıkıyor. Mertens asist krallığında zirvede (4). Yunus Akgün, gol krallığı sıralamasında attığı 4 golle 2. basamakta yer alıyor. Osimhen, 24 ile en çok şut çeken futbolcu. İkinci sırada 18 ile takım arkadaşı Icardi yer alıyor. Barış Alper Yılmaz ise 17 ile Avrupa Ligi'nde en çok şut çeken 4. futbolcu.

'AZ' TÜRK ÖFKESİNE DİRENDİ!

Hollanda medyası, AZ Alkmaar- Galatasaray maçına geniş yer ayırdı. De Telegraaf, "AZ, Türk öfkesine direndi ve en iyi Türk takımı Galatasaray'ı aynı seviyede tuttu. AZ, Avrupa Ligi grup aşamasının üçüncü iç saha maçından, bir Türk kulübünün diğeriyle aynı olmadığını önceden biliyordu. Perşembe akşamı Galatasaray, Fenerbahçe'den çok daha iyi bir performans sergiledi ancak Türkiye'nin lideri, Alkmaar'a diz çöktüremedi" ifadelerine yer verdi.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER

G.Saray, AZ Alkmaar ile oynadığı maçın ardından soyunma odasını temizleyerek stattan ayrıldı. Sarı- Kırmızılılar'ın büyük jesti sosyal medyada da gündem oldu. Futbolseverler, "Hep Japonları mı alkışlayacağız! Helal olsun Galatasaraylı futbolculara... Bu sahneleri özlemişiz" yorumlarında bulundular.