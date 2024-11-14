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Fenerbahçe'de grafiği yükselen isimlerin başında Allan Saint Maximin geliyor

Sarı-Lacivertli formayla 16 maçta 1060 dakika sahada kalan Fransız yıldız 3 gol atıp 4 asist yaptı. 151 dakikada bir skor katkısı veren Maximin 171 dakikada tabelayı değiştirdiği Nice performansını solladı

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Fenerbahçe’de grafiği yükselen isimlerin başında Allan Saint Maximin geliyor

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Son dönemde performansı her maçta daha da artan Fenerbahçe'de grafiği yükselen isimlerin başında Allan Saint Maximin geliyor. Son olarak Sivasspor karşılaşmasında harika futbolunu bir de golle süsleyen Fransız kanat oyuncusu kariyerinin en skorer dönemini Sarı-Lacivertli formayla geçiriyor.

EN İYİ İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 1060 dakika sahada kalan Fransız yıldız 3 gol atıp 4 asist yaptı ve böylece her 151 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı. Yıldız futbolcu bu performansıyla kendi adına en iyi istatistiklere ulaştı.

REKORU 171 DAKİKAYDI!
Maximin daha önce en skorer kimliği Ligue 1'de Nice formasıyla göstermişti. Fransız ekibinde 74 maçta 6011 dakika görev yapan Maximin 11 gol atıp 24 asist yapmış ve 171 dakikada bir tabelayı değiştirmişti. Fransız futbolcu Al Ahli'de 173 dakikada, Newcastle'da 237 dakikada, St.Etienne'de 324 dakikada, Hannover'de 563 dakikada, Bastia'da ise 569 dakikada bir skor katkısı yapmıştı.

ELEŞTİRİLERİ YANITLIYOR
Kariyeri boyunca pozisyonuna ve yeteneklerine göre fazla skorer olmadığı için sert eleştirilen alan Allan Saint Maximin, Fenerbahçe'de bu eleştirilere net şekilde yanıt veriyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdelerinden biri olan yıldız futbolcu, taraftarların da çok büyük sevgisini kazanmış durumda.

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