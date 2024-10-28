Emekliye vergi yok

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. Bu yıl da Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 300 bin kişi emekli aylığına kavuştu. Yıl sonuna kadar bu sayı daha da artacak. Emekli aylığı bağlananlara bayram ikramiyesi ve banka promosyonu gibi ek gelirlerin yolu açılırken; bir imkan da emlak vergisinde sağlanıyor. Emekli olanlara muafiyet kapısı açılıyor. Peki bu muafiyet ne zaman devreye giriyor? Kimler, hangi şartlarla muafiyetten yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:



KİMLERE MUAFİYET İMKANI VAR?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf oluyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLER MUAFİYETTEN YARARLANIR MI?

Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz.



YENİ EMEKLİ OLANLAR İÇİN MUAFİYET NE ZAMAN BAŞLAR?

Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlardan 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf olacak. Bu yıl içerisinde emekli aylığı bağlananlar için de muafiyet 2025'te uygulanmaya başlanacak.



DUL, YETİM AYLIĞI BAĞLANANLAR DA MUAFİYET KAPSAMINDA MI?

Geçen yıl aylık bağlanan dul ve yetimler de bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayabiliyor.



MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?

Emekli olanların bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sırasında emeklilerden 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form'u doldurarak imzalaması isteniyor.



KONUT HİSSESİ OLANLAR İÇİN MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?

200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler vergi muafiyetinden hisseleri oranında faydalanıyor. Sahip olduğu konutun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlara ise emlak vergisi muafiyeti uygulanmıyor.

VERGİDEN MUAF OLMASINA KARŞIN ÖDEME YAPANLARA PARA İADESİ YAPILMASI SÖZ KONUSU MU?

Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödenen fazla vergiler geri alınabilir. Bunun için o dönemlerde de şartların taşındığını gösterir belgelerle belediyeye başvurulmalı.



YAZLIK, YAYLA EVİ DE KAPSAMDA MI?

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.



KONUTTA OTURMAK ŞART MI?

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.



YENİ EV İÇİN VERGİ VERİLİR Mİ?

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor. Yalnızca belediyeye bildirim veriyor. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2025'te başlıyor.



EMLAKTA İKİNCİ TAKSİT KASIMDA

Emlak vergisi yılda 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemesi mayıs ayı sonuna kadar yatırıldı. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için gecikme zammı uygulanacak.

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