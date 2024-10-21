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Allan Saint Maximin beraberlik sonrasında açıklamalar yaptı

F.Bahçe’nin yıldız oyuncusu Allan Saint Maximin beraberlik sonrası, “Golü yiyeceğimizi konuşmuştuk. Ben dahil hepimizin hatası var” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Allan Saint Maximin beraberlik sonrasında açıklamalar yaptı

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Allan Saint Maximin beraberlik sonrasında açıklamalar yaptı. Fransız futbolcu, "Puan kaybında çok fazla sebep var, bu yüzden mutlu değiliz. Karakter gösterdik, iyi iş çıkardık maçın genelinde. İkinci yediğimiz gol öyle bir gol ki atacakları golün kenarlardan geleceğini konuştuk. Böyle gol yememeliydik. Ben dahil hepimizin hatası var bu golde. Çok daha iyisini yapmalıyız ki bir daha böyle gol yemeyelim" dedi. Maximin açıklamalarını, "Gol attım ama mutlu değilim" sözleriyle noktaladı.

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