Gedson’a milli takip

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Gedson Fernandes'in bu maçta Portekiz Milli Takımı yetkilileri tarafından izleneceği belirtildi. Türkiye'ye gelerek oyuncunun performansını stadyumdan takip edecek olan ekip; Teknik Direktör Roberto Martinez'e bu doğrultuda bilgi aktaracak. Geçtiğimiz günlerde Martinez, Siyah-Beyazlı orta saha hakkında olumlu konuşmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" demişti. Gedson, daha önce Portekiz'in genç yaş kategorilerinde forma giymiş ve A Milli Takım'da da 2 kez görev yapmıştı. Yıllar sonra yeniden milli takıma katılmak isteyen oyuncu, Beşiktaş'ın ekim ve kasım aylarında oynayacağı maçlarda kendisini Martinez'e ispatlamak istiyor. Performansıyla dikkat çeken Gedson, Van Bronckhorst'un vazgeçilmezleri arasında.

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