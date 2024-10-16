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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech'le Ocak'ta yolların ayrılması bekleniyor

Faslı yıldızın devre arasında takıma veda etme ihtimali arttı. Körfez kulüplerine gitmeye yanaşmayan Sarı-Kırmızılı oyuncunun ABD’den gelecek tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech’le Ocak’ta yolların ayrılması bekleniyor

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Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen Hakim Ziyech'in Ocak'ta ayrılacağı iddia edildi. Katar kulüplerinin teklifine sıcak bakmayan Faslı yıldız, transferi için rotasını Amerika'ya çevirdi. Tecrübeli kanadın menajerinin MLS ekipleri ile görüştüğü ifade edildi. Ayrıca Sarı-Kırmızılı kulübün, oyuncuyu devre arasında göndermek istediği de belirtildi.

Okan Buruk'un istediklerini yapamayan futbolcu çok eleştiriliyor. Beklentiler yüksekken bu tür performans Aslan'da hayal kırıklığı yaşattı. Geçtiğimiz yaz Körfez ekipleri, 31 yaşındaki ismi kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışmıştı. İlk olarak Al-Gharafa'nın ilgisini çeken Ziyech için Al-Arabi'nin de devreye girdiği öne sürülmüştü. Hakim Ziyech, bedelsiz olarak Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde katılmıştı. Öte yandan Chelsea'deki istikrarsız performansının ardından Cimbom'a gelmesi de fırsat olarak aktarılmıştı. Yıldız ismin 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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