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Ali Koç'un aldığı golcüler içinde en kötü ilk 10 maç performansı En Nesyri'den geldi!

19.5 milyon Euro’ya alınan Faslı golcü ilk 10 maçlar dikkate alındığında 1 golle en kötü performansı sergileyen isim oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Ali Koç’un aldığı golcüler içinde en kötü ilk 10 maç performansı En Nesyri’den geldi!

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Faslı golcü En Nesyri eleştirilerin odağında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç döneminde transfer edilen santrforlar arasında en kötü başlangıcı yapan isim En Nesyri oldu. Faslı forvet, ilk 10 maçlar itibarıyla Koç döneminin en kötü skor katkısı veren ismi oldu. Tecrübeli oyuncu ilk 10 maçta 1 gol atarken 1 asist yaptı.

ADEMİ 8 MAÇTA ONU GEÇTİ
Samatta, ilk 10 maçta 2 gol atarken asist üretememişti. Joao Pedro ise ilk 10 maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele etti. Islam Slimani, 3 gol atarken, Mergim Berisha 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı verdi. Michael Frey ise ilk 10 maçlık süreçte 4 gol, 1 asiste imza attı. Ali Koç döneminde transfer edilen Kemal Ademi ise Fenerbahçe'de 8 maça çıktı. 1 gol, 1 asist üretti ve 8 maçlık performansıyla bile En Nesyri'nin önüne geçti. Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkarken 381 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki golcü, şimdiye kadar sadece Göztepe maçında fileleri havalandırabildi.

GÜIZA'NIN DA GERİSİNDE!
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği En Nesyri ilk 10 maçtaki istatistiğiyle Dani Güiza'nın da gerisinde kaldı. İspanyol golcü, Fenerbahçe'de çok eleştirilmesine rağmen ilk 10 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.

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