Yunus Akgün’ün yeniden doğuşu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinden sonra formayı alan Yunus Akgün, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Okan Buruk, öğrencisine Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında ilk 11'de şans vermişti. Geçen haftaki Antep galibiyetinde siftah yapan 24 yaşındaki kanat, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başladı. İlk yarıda müthiş bir futbol ortaya koyan Yunus Akgün, Mertens'in golünde Osimhen'e gönderdiği şık pasla atağı başlatan isim oldu. İkinci yarıda da güzel futbolunu sürdüren genç yıldız, 78'de de gole çok yaklaştı. Osimhen'le yaptığı ikili oyunun ardından milli futbolcu Livakovic'i geçmeyi başaramadı.

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