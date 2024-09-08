Umut&İbrahim’le tarih yazdık

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede Umut Ünlü, judoda da İbrahim Bölükbaşı gururumuz oldu. Yüzmede erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü ve judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı altın madalyanın sahibi oldu. 200 metre serbest finalinde yarışan Umut dün kazandığı 50 metre serbest yarışından sonra 200 metre serbestte de altın madalyayı kazandı. 23 yaşındaki yüzücümüz Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk ve tek milli sporcu oldu. Judoda ise finalde Gürcü rakibini 1-0 yenen İbrahim Bölükbaşı paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti. Bu arada halterde kadınlar 73 kiloda Sibel Çam ve judo da +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş bronz madalyanın sahibi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN