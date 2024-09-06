4 büyükler tam 17 yabancı futbolcunun sözleşmesini feshetti

4 büyükler yine transferde çok hareketli bir dönem geçirirken, kasadan önemli miktarda para çıkarılarak yıldız isimler kadroya dahil edildi. Ancak kulüplerimiz geçmiş yıllarda yaptığı büyük hataların bedelini de fazlasıyla ödedi.

Kadrolarda düşünülmeyen bazı yabancı futbolculara kulüp bulamayan 4 büyükler tam 17 isimle yolları ayırabilmek için fesih yoluna gitmek durumunda kaldı. Üstelik bu isimlere zamanında tam 32 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. Bu alanda zirvede 5.5 milyon Euro ile Fenerbahçeli Luan Peres var. Galatasaray da önceki gün 5.8 milyon Euro verip Sergio Oliveira'yı yollamıştı.