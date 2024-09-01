Chukwuemeka önerisi: Ambarat’tan sonra orta sahaya bir yeni isim daha

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Amrabat'ın imzasından sonra orta sahaya yeni bir takviye olabilir. Fenerbahçe, Chelsea'den Carney Chukwuemeka'yı yakın takibe aldı. Futbolcunun menajer tarafından Kanarya'ya önerildiği gelen bilgiler arasında. Sarı-Lacivertli kurmaylar, genç ismin durumuyla ilgili bir zirve gerçekleştirecek.

Bu toplantıda Portekizli hocanın tutumu çok önemli olacak. İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki orta sahayla ilgili araştırmalar yapıldığı ifade ediliyor. Transfer için Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporuyla hareket edileceği öğrenildi. 2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye giden Carney Chukwuemeka, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi. Genç maestronun en belirgin özelliği 1.87'lik boyuyla güçlü fiziği ve çok dinamik olması. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen merkez orta sahanın, kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.