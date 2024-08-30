Trabzonspor Konferans Ligi’nde St.Gallen’e penaltılarla yenildi

Trabzonspor Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St.Gallen'e penaltılarla 6-5 yenilerek Avrupa'ya veda etti. 31'de hızlı gelişen St. Gallen atağında sol çaprazdan ceza sahasına çevrilen topu Isaac Schmidt tek vuruşla tamamladı. Köşeye giden top ağlarla buluştu: 0-1. 40. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Orsic kaleyi denedi. Direğe de çarpan top auta gitti. İlk 45 dakika İsviçre ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. 50. dakikada Cihan Çanak'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lawrance gole izin vermedi. 52'de Barisic'in kullandığı kornerde Enis Destan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. Fırtına, 56'da gole çok yaklaştı. Malheiro kaptığı topta sağ çaprazdan çok sert vurdu. 90'a giden topu kaleci kornere uzaklaştırdı. Normal süre 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. 110'da Trezeguet'nin kullandığı frikik üst direkten geri geldi. Uzatmada beraberlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Trabzonspor'da Denswil, Trezeuet, Barisic, Dragus penaltıları gole çevirdi. Savic'in şutu direkten geri geldi. St.Gallen ise Milosevic, Vallci, Cisse, Toma ve Ambrosius ile tüm penaltıları golle sonuçlandırdı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Trabzonspor taraftarı, St.Gallen maçına büyük ilgi gösterdi. Trabzonspor rakibine penaltılarla elenince taraftarlar da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Maç sonunda taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

SON 5 MAÇTA SADECE 1 GOL

Trabzonspor Avrupa defterini Ağustos ayında kapatırken son 5 resmi maçta sadece 1 gol atabildi. Rapid Wien ile oynanan maçlarda gol atamayan Bordo-Mavililer, Sivasspor ve St.Gallen ile oynanan ilk maçta da gol atamamıştı. Dün gece normal süre içinde Enis Destan ile gol bulabildi.

UEFA'DAN TRABZONSPOR'A 1 MAÇ CEZA!

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen-Trabzonspor maçında Bordo-Mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.