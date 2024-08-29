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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Avrupa olmazsa olmaz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St.Gallen maçı öncesi konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Avrupa olmazsa olmaz

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St.Gallen maçı öncesi konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Geçen hafta 70 dakika bir resim çıkardık ortaya. Biz bunu daha iyi yapmak, daha baskılı, daha kısa sürede topu almak, atak sonuçlandırmak istiyoruz, pozisyonları golle sonuçlandırmayı yarın akşam gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Avcı, "Avrupa olmazsa olmaz. Her kulvar Trabzonspor için kritik bir kulvardır. Onun için desteğe ihtiyacımız var. Rapid Wien'e karşı, iyi bir organizasyon takımına karşı kaybettik. Eksiğimiz var. Organizasyon olarak geçen hafta 7-8 pozisyona girdik. Bu daha iyi hale gelecektir. Taraftarımız bizi desteklesin" diye konuştu.

ONLARIN ATEŞİ GÜÇ VERECEK
Abdullah Avcı ile basın toplantısına katılan Stefan Savic, "Umuyorum yarın (bugün) bizim için güzel bir maç olacak. Bu bizim için final gibi bir maç çünkü Trabzonspor taraftarları da bizim Avrupa'da olmamızı çok istiyor" dedi. Tecrübeli savunma oyuncusu, "Trabzonspor taraftarlarının ateşi bize büyük destek verecek" diyerek mesajını verdi. Savic, tam olarak hazır hale gelmediğini, bunun için çok çalıştığını da sözlerine ekledi.

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