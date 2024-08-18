1.5 milyon Euro’luk Oliveria krizi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızlı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi. Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maça çıkıp 2 gol, 2 asiste imza atan deneyimli orta sahanın Sarı- Kırmızılı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Yıldız futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga ve Santa Clara'nın da ilgisi bulunuyor.

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