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Origi iddiası!

Fırtına için İtalya’dan bir iddia geldi. Milan’daki geleceği şu anda belirsiz olan Divock Origi’nin Trabzonspor’un teklifini reddettiği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Origi iddiası!

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İtalyan basınından Trabzonspor ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milannews24'ün haberine göre; 29 yaşındaki forvetin Trabzonspor'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi. Haberin detayında ise Origi'nin Milan'dan ayrılma noktasında kulübe sıkıntı yarattığı ve takımda kalmak istediği yazılırken, Milan yönetiminin, bu sorunu en kısa sürede çözmeyi amaçladığı ifade edildi. Belçikalı golcünün Milan ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

2 GOLE KATKI YAPTI
Origi geçen sezon Nottingham'da 1 gol, 1 asist kaydetti. Futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Yıldız ismin Belçika Milli Takımı ile de görev aldığı 32 maçta 3 golü bulunuyor.

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