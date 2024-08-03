Buse tam bir Savaşkan! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda final biletini kaptı!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi. Stade de France'ta yapılan eleme yarışlarında B serisinde mücadele eden Buse Savaşkan, önce 1.83'ü ardından da 1.88'i ilk hakkında geçmeyi başardı. 1.92'yi ikinci hakkında geçmeyi başaran milli atlet, 1.95'lik yüksekliği ise 3 hakkında da geçemedi. Bu sonucun ardından Savaşkan, 1.92'lik derecesiyle serisini 4'üncü sırada tamamlayarak finale yükselme başarısı gösterdi. Bu arada Tuğba Danışmaz kadınlar üç adım atlamada elemeleri 16. bitirip finale kalamadı.

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