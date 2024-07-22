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Çocuklar büyüyünce yatın boyu uzadı!

İş insanı Erdinç Acar, üç çocuğu için büyük fedakarlıklar yapıyor. Çocuklarının büyümesiyle birlikte daha geniş bir yaşam alanı sağlamak amacıyla eski yatını değiştirip 33 metre uzunluğundaki Sanlorenzo SL marka bir yat satın aldı. Yeni yatı, çocukları için özel olarak dizayn ettirdiği kamaralarıyla birlikte Bodrum'da ailesiyle zaman geçirmek için kullanacak. Erdinç Acar'ın çocuklarına olan düşkünlüğü sosyete çevrelerinde övgüyle karşılanıyor.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Çocuklar büyüyünce yatın boyu uzadı!

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İş insanı Erdinç Acar, çocukları için kesenin ağzını açmış. Duyduğuma göre Aslan, Masal ve Mavi adında 3 çocuğu bulunan Erdinç Acar, çocuklarının büyümesinden dolayı eski yatını değiştirerek daha büyük bir yata geçiş yapmış... Ailesinin rahatı için 33 metre uzunluğunda Sanlorenzo SL marka bir yat satın alan Erdinç Acar, kamaraları da çocuklarına uygun şekilde dizayn ettirmiş. Şimdilerde ailecek Bodrum'da olan Erdinç Acar, 10 aylık çalışma temposunu 2 ay boyunca ailesi ile birlikte tatil yaparak geçirecekmiş. Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen ve babalığı sosyete çevresinde örnek gösterilen Erdinç Acar'a "Yeni yatı hayırlı olsun" diyorum...

HAYIRLI EVLAT
Güzel oyuncu Ekin Türkmen, bir süredir İzmir'de inşaat işleri ile uğraşıyormuş. Birçok projede oynayan ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Ekin Türkmen, ailesine Urla'da ev yaptırıyormuş. Ekrandan kazandıklarını ailesi için değerlendirmeye çalışan Türkmen, Urla'da aldığı minik bir arsanın üstüne ev yapmaya çalışıyormuş. Bizzat inşaatın başında olan Ekin Türkmen, işleri rahatlayınca diğer oyuncu arkadaşları gibi Çeşme'nin yolunu tutacakmış.

GÜNAY GERİ DÖNDÜ!
Dünyanın en önemli filmleri ve dizilerinin bazıları Türkiye'de çekilmiş ve çekimlerin Türkiye'nin tanıtımına büyük katkısı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Rusya yapımı "Yakın Mutluluk" adlı dizi İstanbul'da çekildi. Dizinin çekimleri Kapalıçarşı, Maslak ve Suadiye gibi yerlerde gerçekleşmiş. Rus melodram tarzda çekilen dizinin başrollerini Günay Musayeva, Alina Voskresenskaya, Mikhail Kremer, Anna Ardova ve Mehmet Polat paylaşıyor. Azeri model Günay Museyeva'nın başrolünde olduğu dizi, Rusya'nın dijital platfomlarından Kion ve Russia 1 kanalında yayınlanacakmış. Türkiye-Rusya arasındaki dostluğu düşünürsek turizm açısından da bu dizinin büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

BODRUM'DA UYGUN FİYATA EĞLENCE!
Yaz başından itibaren Bodrum'un pahalığı, konaklama fiyatları, beach giriş ücretleri derken bu senenin fiyasko ile geçtiği söylenmişti. Fakat Bodrum sezonu 12 aylık gözüksede aslında 3 aylık bir sezon... Geçtiğimiz hafta 5 sanatçının da Bodrum'da sahne açamadığını bizzat yazmıştım. Fakat her yeri böyle düşünmemek gerekiyor. Her keseye uygun fiyatlar da tabiiki var. Geçtiğimiz gün araştırma yaparken Göltürkübü'nde bulunan Dürdane 1901 restoranı gördüm. Her Çarşamba bu restoranda Yılmaz Morgül sahne alıyormuş. Diğer günler ise; bestelerin efendisi unvanıyla bilinen Bülent Özdemir, Gökhan Sezen ve Umut Akyürek sevenleriyle Dürdane 1901'de buluşuyor. Ve her şey dahil 2.500 liraya hem yemeğinizi yiyorsunuz hem de bu güzel sesleri dinliyorsunuz. Benden söylemesi...

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