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Beto hamlesi: En Nesyri transferini çıkmaza giren Fenerbahçe Portekizli yıldıza yöneldi

Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho’nun listesinde ikinci sırada bulunan Everton’ın Portekizli golcüsü Beto için atağa kalktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Beto hamlesi: En Nesyri transferini çıkmaza giren Fenerbahçe Portekizli yıldıza yöneldi

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Fenerbahçe golcü transferi için hummalı bir çalışma içerisinde... Sarı-Lacivertliler, forvet transferi için önceliği Sevilla'nın yıldız golcüsü En Nesyri'ye vermişti. Faslı golcüye 6 milyon Euro yıllık ücret teklif eden Sarı Kanarya beklemeye geçti. Bu transfer için başka rakiplerin de olması Fenerbahçe'yi başka arayışlara itti. Sarı-Lacivertliler, En Nesyri transferinin çıkmaza girmesi sonrasında rotayı Everton'ın Portekizli yıldız golcüsü Beto'ya kırdı. 25

MİLYON EURO'YA ALDILAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde 2. sırada yer alan Portekizli golcünün menajeriyle temasa geçen Sarı-Lacivertliler, transferi bitirebilmek için tüm şartları zorluyor. 2023 yılından beri İngiliz takımının formasını giyen Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız golcü kariyerinde 173 karşılaşmada görev aldı. 53 gol atarken. 8 de asist yaptı. Beto için şimdiye kadar 40 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Portekizli golcü, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer oldu.

39 MAÇTA 9 GOLE KATKI VERDİ
Portekizli golcü Beto, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 39 maçta görev aldı. 26 yaşındaki golcü, 6 gol atarken 3 asiste imza attı. Premier Lig'de ise 3 gol kaydetti.

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