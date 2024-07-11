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Enis Destan: Gol kralı olmayı hedefliyorum

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan Macaristan kampında açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Enis Destan: Gol kralı olmayı hedefliyorum

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Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan Macaristan kampında açıklamalarda bulundu. Destan,"Takım olarak güzel bir aile ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi maçı var. Aslında bu hazırlıklar, hazırlık maçları onun bir provası. Bu maça hazırlanıp sezona galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi. Enis, "İnşallah kupalar kaldırırız. Trabzonpor'un hedefi her zaman kupalardır. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Ben de gol kralı olmayı hedefliyorum. Önümüzde uzun bir süreç var, genç bir oyuncuyum. O hedeflerime üstüne koya koya ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

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